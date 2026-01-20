Test: Honor Magic 8 Lite – Supertålig och smidig

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 74% Batteritiden Extra stöt- och vattentålig Skärmen Lite klen prestanda Begränsad kamerauppsättning

Honor brukade vara Huaweis ungdomliga varumärke. När Huawei sattes under embargo av USA spjälkades Honor ut som ett eget företag, med rätt att använda amerikansk programvara, och Honor är i färd med att komma tillbaka in på den svenska marknaden.

Honor Magic är företagets toppmodellserie, men det är inte så enkelt som att Lite-modellen är en lite billigare mobil som ärver många av egenskaperna från toppmodellen. Istället har Honor Magic 8 Lite liksom sin föregångare fokus på att vara en extra tålig mobil.

Tålighet som inte syns

Det här är inte något som syns på den. Designen är högst ordinär, med platt skärm, raka sidor och plastbaksida med något utskjutande kameraö. Metallic-mönstret på baksidan och ramen skapar i vissa vinklar en illusion av att delarna på mobilen är dåligt hopfogade, vilket får den att se lite slarvigt gjord ut.

Det är den naturligtvis inte. Telefonen är till exempel vattentät enligt skyddsklasserna IP66, IP68 och IP69K. Det innebär att den tål hällregn, att vara under vatten samt att högtrycksspolas med 80-gradigt vatten. Det sistnämnda är naturligtvis något som du sällan har anledning att göra, men i praktiken betyder detta att telefonen faktiskt tål att vara i vatten, vilket inte riktigt gäller till exempel Iphone som “bara” är skyddsklassad enligt IP68.

Honor Magic 8 Lite är stöttålig också, ännu mer än föregångaren Honor Magic 7 Lite. Av Honors beskrivning av hur man byggt telefonen drar jag slutsatsen att den har en fjädrande design som tål lite böjning och absorberar kraften av smällar. Telefonen ska till exempel klara trycket av att klämmas mellan böcker i en tung packning. Framför allt intygar Honor att den ska klara ett fall mot marmorgolv från 2,5 meters höjd och de säger att det är fritt fram för mig att prova själv.

Det gör jag. 2,5 meter är mer än vad ens tåliga hantverkarmobiler som ser ut som traktordäck lovar, och det känns verkligen fel att släppa en telefon i stengolv från denna höjd. Smällen när den dimper i backen är obehaglig. Men telefonen fungerar utmärkt efteråt, skärmen är hel sånär som på några repor i plasten som kommer förmonterad på skärmen. På baksidan upptäcker jag en liten, knappt märkbar sprickbildning som från ett stenskott. Förmodligen har plasten träffat ett gruskorn precis där, jag testar ju inte mot ett blankpolerat stengolv. Tåligheten imponerar oavsett.

Stor men ändå smidig

Honor Magic är en rätt stor telefon, men inte onödigt stor. Med det menar jag att en mobil med en skärm på 6,79 tum är inget du kan använda med en hand, men telefonen har ovanligt tunna ramar runt skärmen, särskilt för en mellanprismobil, och den är dessutom tunn och lätt för sin storlek. Skärmen är av Oledtyp med rätt hög upplösning och snabb uppdateringsfrekvens. Det innebär att den har riktig svärta och klara färger, och blir inte suddigt oskarp när du skrollar. Dessutom är den maximala ljusstyrkan på 6000 nits, vilket är väldigt mycket och bör innebära att skärmen är fullt läsbar även i starkt solljus, något jag naturligtvis inte kunnat testa så här mitt i vintern.

En annan sak man fått plats med är extra stort batteri, 7500 mAh för att vara exakt, vilket är ungefär 50 procent mer än vad mobiler i denna prisklass brukar ha. Det beror på att man använder den nya kisel-kol-tekniken som ger batterier med högre kapacitet utan att batteriet tar mer plats. Skillnaden är rätt dramatisk, även när jag använder mobilen mycket går det dagar mellan att jag behöver ladda den, och i vårt skärmtest där vi streamar video på hög ljusstyrka tills mobilen dör får den ett av de bästa resultaten vi uppmätt. Det enda som håller tillbaka mobilen från att ha den bästa batteritid vi testat är att Honor är lite sämre än mobiltillverkare som Motorola och Oneplus på att få systemet i mobilen att snåla med batteriåtgången.

Telefonen är byggd på Qualcomms plattform Snapdragon 6 gen 4 vars processorer ger prestanda i den nedre delen av mellanklassen, ungefär samma som för Samsung Galaxy A36. Priset, 5300 kronor, är också ungefär detsamma, om man jämför med Samsungs modell med 256 GB, men Honor Magic 8 Lite kommer med 512 GB.

I praktiken tycker jag att Honor är bra på att få telefonen att kännas snabbare än den är, så den känns aldrig hackig eller långsam, men för krävande spel eller grafiktillämpningar kan den vara lite för seg.

Mindre ambitiösa kameror

Kameraön på baksidan innehåller en huvudkamera på 108 megapixel men med en lite mindre sensor än vi hittar i många andra mellanprismobiler och den har sällskap av en lågupplöst vidvinkelkamera. Jag blir ändå positivt överraskad av kameran, som jag tycker tar skarpa och detaljrika bilder med fina färger även i lite sämre belysning. Vidvinkelkameran är märkbart sämre. Telekamera saknas helt, men Honor utnyttjar effektivt den höga upplösningen på huvudkameran till att skapa bilder med tre gångers zoom som har en skärpa som är jämförbar med enklare mobilkameror med denna zoomnivå.

Honors användargränssnitt ändrar mycket på Android 15 som det är byggt på, samtidigt som det kan kännas välbekant för gamla användare av Huawei-mobiler. Här finns många extraappar, både egna och från tredje part, och omstuvningar i hur saker visas på mobilen. Det finns också en hel del egna funktioner. En av de som Honor lyfter fram är ett ögonvänligt läge för närsynta som ska ändra hur text visas på skärmen och vara vilsammare. Jag kan inte bara inte märka skillnaden vid användning mellan att ha det läget på eller avslaget, jag kan inte heller se någon skillnad när jag fotar av skärmen och förstorar upp. Honor reserverar sig för att funktionen inte fungerar i alla appar, kanske har jag bara inte hittat någon där den fungerar när jag letar mig igenom systemet och provar med Honors och andras appar.

Honor lyfter också fram telefonens AI-funktioner. Eftersom processorkraften i mobilen inte är den starkaste så handlar det snarare om att skicka innehåll till servrar än att det utförs lokalt. AI-funktionerna är huvudsakligen av typen bildredigering och texthjälp. Bägge känner vi igen från andra tillverkare och galleriappen är hygglig på att ta bort oönskade föremål ur bild eller utöka bilden om du råkat kapa någons fot, men samtidigt med uppenbara begränsningar i vad som kan göras utan att det ser skumt ut. Textfunktionerna är av typen transkribering av tal, direktöversättning och förslag till formuleringar av text, men eftersom de här funktionerna saknar stöd för svenska är de av begränsad nytta för oss.

Honor Magic 8 Lite är en telefon med uppenbara styrkor, en riktigt bra skärm kombinerad med utmärkt batteritid och en tålighet för stötar som är utöver det vanliga. Svagheterna får man gräva djupare efter, främst lite svagare prestanda och en rätt dålig vidvinkelkamera. Tillsammans gör det Honor Magic 8 Lite till en riktigt intressant konkurrent i mellanprisklassen.

Frågor och svar

Hur många systemuppdateringar får telefonen? Honor utlovar sex års system- och säkerhetsuppdateringar, men telefonen börjar på Android 15, inte senaste Android 16.

Är skärmen extra bra på att hantera vatten? Honor hävdar att den känner skillnad på fingrar och regnstänk bättre än andra telefoner men jag märker ingen skillnad när jag jämför med en annan tillverkares mobil.

Har telefonen ordentligt svenskt språkstöd? I stort sett ja. Det finns en del översättningsmissar i systemet när du kör på svenska, till exempel att knappar ibland blir nycklar i inställningarna. Och de AI-baserade textfunktionerna har inte stöd för svenska.

Ett alternativ

Vill du ha lite mer prestanda så har även Oneplus 15R utmärkt batteritid och åtminstone samma klass av vattentålighet.

Kameraexempel

Kameran är av lite enklare slag, men tar ändå bilder med fin skärpa och mycket detaljer.