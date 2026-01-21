Mobilers livstid, Lyca-kritik, RCS i IOS och framtid – Mobil svarar 

Erik Mörner svarar: Jag skulle snarare säga att vi ser en positiv utveckling och att tillverkarna aktivt arbetar för att många gånger förlänga livslängden på sina produkter. Tydligaste tecknen på det under de senaste åren är ju att telefoner fått allt bättre skyddsglas för att förhindra krossade skärmar och framförallt hur allt fler Android-tillverkare erbjuder 7 års garanterade uppdateringar.

Fråga: Jag tycker att mobiler verkar bli sämre och sämre. Batterierna håller inte sin kapacitet, telefonen blir ständigt långsammare för varje uppdatering och till slut närmast oanvändbar. För att inte tala om hur många av oss som har krossad skärm. Gör tillverkarna det här med flit?

Gör tillverkarna mobiltelefonerna sämre med flit så att de lätt ska gå sönder?

Fråga: Jag tycker att mobiler verkar bli sämre och sämre. Batterierna håller inte sin kapacitet, telefonen blir ständigt långsammare för varje uppdatering och till slut närmast oanvändbar. För att inte tala om hur många av oss som har krossad skärm. Gör tillverkarna det här med flit?

Erik Mörner svarar: Jag skulle snarare säga att vi ser en positiv utveckling och att tillverkarna aktivt arbetar för att många gånger förlänga livslängden på sina produkter. Tydligaste tecknen på det under de senaste åren är ju att telefoner fått allt bättre skyddsglas för att förhindra krossade skärmar och framförallt hur allt fler Android-tillverkare erbjuder 7 års garanterade uppdateringar.

Annons

Att batterier naturligt förlorar kapacitet efter ett stort antal laddningar är bekräftat och där har det ju blivit vanligare att tillverkare till ganska överkomliga priser, under tusenlappen, erbjuder batteribyte.

Sen ska vi även lyfta att det ju finns framstående alternativ. Den som egentligen gått längst när det gäller livslängd är ju Fairphone som överträffar de bästa konkurrenternas 7 utlovade år på Android-sidan och dessutom, förutom enkelt batteribyte även låter dig byta ut komponenter som kamera, skärm, laddkontakt och så vidare om de går sönder.

Annons

Lyca Mobile svarar på kritik från kunder

Fråga: Jag läste er artikel tidigare om Lyca Mobile och om förklaring till hur dom kan vara så billiga. Jag har varit kund hos Lyca Mobile och hade flera problem, framförallt fyra huvudsakliga problem. Ringsignalen när någon ringde mig lät utländsk, det gick inte att ringa 020-nummer, ibland gick det inte alls att ringa till mig och mitt abonnemang som var låst på 12 månader upphörde att fungera efter 6 månader, men dom fortsatte ändå dra pengar. När jag då ringde kundtjänst var det omöjligt att komma fram.

Annons

Erik Mörner svarar: Vi har tagit de här frågorna vidare till Lyca Mobile i Sverige för att få veta vad man ska förvänta sig av ett abonnemang hos dem. De har meddelat att flera av de problem du nämner ska vara kända och åtgärdade. 020-nummer och konstig uppringningssignal ska till exempel ha varit tillfälliga fel som drabbat några kunder men nu är åtgärdat.Enligt Lycamobile själva har de inga låsningar eller bindningstider, men de erbjuder bättre priser om man tar ett erbjudande som gäller 12 månader. Orsak till att en anslutning slutar fungera är enligt de själva oftast att kunden inte har pengar på kontot när avgiften ska dras, men då ska efter ett visst antal försök tjänsten avslutas. Pengar ska dock aldrig dras om tjänsten inte är aktiv. Då råder Lycamobile kunder att kontakta kundtjänst som kan hjälpa. Just belastningen på kundtjänst har enligt Lyca Mobile varit hög en tid med långa väntetider, framförallt beroende på frågor i samband med nedstängningen av operatörernas 2G- och 3G-nät, men där säger de att de arbetar med att lösa belastningarna och bland annat öppnat kundtjänst även på helger för att hjälpa så många som möjligt. Budskapet från Lyca Mobile är att du som kund ska kunna förvänta dig en lika bra tjänst som hos alla andra men till ett mycket bättre pris.

Mobiltelefon med bäst batteritid

Annons

Fråga: Hej Erik! I november skrev du om Motorola G57 Power, som just skulle lanseras i Sverige. Jag har precis upptäckt denna mobil och funderar på att köpa den. Men jag hittar inget ställe som säljer den i Sverige. Och knappt någon svensk information om den överhuvudtaget. Vad hände egentligen? Blev det ingen lansering i Sverige?

Erik Mörner svarar: Hej, jo då. Motoorlas telefoner i Moto G-serien är telefoner med exceptionellt bra batteritid som namnet ju antyder. De åstadkommer detta med så klart ett kraftfullt batteri och kombinerar det med lite bantade prestanda och andra egenskaper. G57 Power har väldigt begränsad distribution, men den säljs i alla fall av Motorola/Leonovo själva på deras webbplats, i skrivande stund för precis under 3000 kronor.

Annons

Vad är 5G-facit, har det gett vad som utlovades?

Fråga: Nu när 2G- och 3G-näten stängs ner började jag fundera på 4G och 5G. När operatörerna och mobiltillverkarna lanserar en ny generation mobilnät verkar det så himla omvälvande och hela samhället ska förändras som effekt av det. Vad utlovades egentligen när 5G kom och har det nätet uppfyllt löftena?

Annons

Telias 5G-kampanj

Erik Mörner svarar: Nja, får man nog säga. 5G lanserades i Sverige mellan 2018 och 2020, beroende på vilken av operatörerna du frågar. Faktum är att de flesta av de stora mobiloperatörerna i Sverige hävdar att just de var först med att lansera ett 5G-nät. Löftena inför 5G-utrullningen var i och för sig inte så inriktade på vad vi som vanliga mobilkonsumenter har för behov. Utöver de vanliga löftena om kortare svarstider och snabbare nedladdningshastigheter så handlade löftena om 5G främst om industrier som skulle koppla upp sina maskiner och snabb uppkoppling som skulle driva utvecklingen och vara en förutsättning för självkörande bilar. Inget av det har vi ju sett särskilt mycket av. Potentialen för 5G frigörs mer framöver när 5G går från 5G Non Standalone som fortfarande är beroende av 4G-nätet till 5G Standalone som drar nytta av 5G fullt ut till exempel genom mer energieffektiv uppkoppling.

Vad händer nu?

Annons

Fråga: Det börjar vankas toppmodeller från flera tillverkare va, vad kan vi vänta oss närmsta tiden och hur påverkar den där minneskrisen priserna och vad som erbjuds?

Erik Mörner svarar: Ja, det är flera större lanseringar på gång och en hel del rykten florerar. Flera stora tillverkare, troligen minst 3-4 stycken som det ser ut nu, visar upp verkliga flaggskeppsmobiler under eller strax innan MWC-mässan i Barcelona som inleds i månadsskiftet februari-mars. Mobil kommer vara på plats och rapportera. På MWC är det ju främst Android-tillverkare som tar plats, medan Apple håller sig i kulisserna. Vad vi väntar från Apple i mobilväg är troligt en 17e under våren samt främst i höst Iphone 18 Pro och Air där det ryktas att Face ID ska hamna under skärmen. Basmodellen Iphone 18 väntas först våren 2027. Angående minnen så har de ökat väldigt mycket i pris och de flesta bedömare i branschen är ense om att det påverkar alla tillverkare som då tvingas antingen höja sina priser eller dra ner på prestandan. Det är omöjligt att släppa nya telefoner till samma pris som tidigare med ökad prestanda mot tidigare år.

Annons

En ny RCS-koll, vad gör Apple och operatörerna?

Fråga: Hej Erik. Det skulle vara trevligt med en uppdatering på din artikel om RCS i Iphone.

Annons

Struntar operatörerna fullständigt i att man ska kunna kommunicera mellan IOS och Android! Eller förstår dom inte problemet. Det skulle vara kul att kunna skicka bilder utan att dom ser ut som mosaik eller en Picasso tavla.

Erik Mörner svarar: Hej, ja där verkar det inte hända så mycket. Jag hörde faktiskt nyligen av mig till flera operatörer för att få en uppdatering om hur det går. Tele2 sa ju då för ett och ett halvt år sedan att de hade ett projekt igång, men när jag nu frågat igen har jag inte fått något svar om hur eller om det gjorts några framsteg. Apple och operatörer i ett fåtal länder har ju aktiverat den här funktionen, men. I Sverige verkar inte mycket hända, eller för den delen i de flesta andra länder.