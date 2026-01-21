Därför ökar kapaciteten på mobilernas batterier

Nya batteritekniker tar lång tid att utveckla. Litiumjonbatterierna som idag dominerar i allt från mobiler till elbilar, tog det drygt tjugo år att kommersialisera från att de först uppfanns. Litiumjonbatterier har visat sig vara en otroligt användbar teknik, men vi har nått gränsen för hur mycket energi vi kan lagra i dem med den traditionella teknik som använts sedan de kommersialiserades. Begränsningen ligger i anoden som med traditionell teknik består av litium och grafit. Grafiten har lätt att släppa ifrån sig och ta tillbaka litiumjoner vilket gör att batterierna tål att laddas och laddas ur många gånger, men om man laddar batteriet för mycket blir det instabilt och brandfarligt, så därför begränsar man kapaciteten.

Man har länge forskat på att byta ut anoden mot ett bättre material. Ni kanske har hört talas om Solid state-batterier eller Si-Io-batterier som lovar betydligt högre kapacitet. Men kom ihåg hur lång tid det tog att få ut litiumjonbatterierna. Bara för att man utvecklat en fungerande batteriteknik i labbmiljö betyder det inte att den är redo för serieproduktion.

Det som nu gör att batterikapaciteten börjat öka igen är inte så mycket en helt ny teknik som att man tagit idéerna om nya katodmaterial och kombinerat dem med den befintliga tekniken. Istället för att ersätta grafiten med kisel har man börjat blanda i en liten andel kisel i anoden. På så sätt kommer man runt problemet att kisel expanderar kraftigt vid laddning och det därför är svårt att göra kiselanoder som håller över tid.

Annons

Kiselinblandningen gör att batterikapaciteten har börjat ticka uppåt igen och nu kan man hitta batterier på 6000 mAh även i relativt tunna mobiler. Oneplus och dess systermärke Oppo har när detta skrivs kommit längst med 15 procents inblandning av kisel i anoden och Oneplus 15 har ett batteri på 7300 mAh, utan att mobilen blivit tjockare eller tyngre. På samma sätt har Honor Magic 8 Lite 7500 mAh i en relativt lätt och tunn mobil. Det är alltså uppemot 50 procent mer än vad som var taket tills nyligen, och det märks också på batteritiden, både mätt i skärmtid och standby.

Om du undrar varför du inte märkt något av detta ännu är det kanske för att du tillhör den absoluta majoritet som har antingen en Iphone eller en Samsungmobil. Både Apple och Samsung är konservativa när det kommer till ny batteriteknik, oavsett om det är snabbare laddning eller batterier med högre kapacitet.

Annons

Det här är ett utdrag ur en längre artikel om utvecklingen för mobilernas batterier. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

