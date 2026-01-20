Xiaomi släpper smarta glasögon – finns redan i svensk butik

Smarta glasögon är en av de mest spännande produktkategorierna och något som många tillverkare satsar resurser på att utveckla. Ray Ban Meta är kanske de smarta glasögon som sett störst framgång hittills medan större headset som Apples Vision Pro mötts av svalare mottagande.

Xiaomis smarta glasögon som nu börjar säljas heter Mijia Smart Audio Glasses och kommer i tre olika utföranden. De är fokuserade på ljud och saknar därmed kamera som ju Ray Ban Meta har. Alla tre modellerna är utrustade med flera mikrofoner och eget högtalarsystem så att du kan använda telefonens röstassistent och diktera meddelanden eller ringa och ta emot samtal utan att använda händerna.

Med ett fulladdat batteri i glasögonen kan du lyssna på musik från högtalarna i 13 timmar i streck och att ladda ett tomt batteri fullt tar ungefär en timme.

Annons

De tre modellerna som erbjuds är en i form av solglasögon medan de andra två har klart glas. Den nya tillhörande appen Xiaomi Glasses sköter inställningar och gör att du kan kontrollera funktioner och hitta glasögonen om du glömt var du lagt dem.

Glasögonen säljs alltså under varumärket Mijia Smart Audio Glasses och säljs i Xiaomis egen webbutik för mellan 2200 och 2700 kronor beroende på modell.

Annons

Glasögonen och tillhörande app fungerar både med Android och med IOS.