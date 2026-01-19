Samsung håller fast vid tre Galaxy S26-modeller

Samsung ser ut att hålla fast vid en mer traditionell modelluppställning för sin kommande Galaxy S26-serie. En läcka från Samsung Colombia, som rör interna kampanjer, visar att tre modeller planeras vid lanseringen: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus och Galaxy S26 Ultra. Uppgifterna ses som ovanligt tillförlitliga eftersom de kommer från Samsungs eget material, som nu har raderats.

Tidigare rykten har pekat på att Samsung övervägde att ändra namnen i serien och ersätta Plus-modellen med en Edge-variant, samtidigt som basmodellen skulle få namnet Pro. Enligt den nya informationen verkar dessa planer ha lagts åt sidan. Varken Galaxy S26 Pro eller Galaxy S26 Edge nämns i dokumenten.

Lanseringen av Galaxy S26-serien väntas ske i slutet av februari, vilket är senare än tidigare år då nya modeller ofta presenterats i januari. Förseningen kan hänga ihop med ett svalt mottagande av Galaxy S25 Edge, som lanserades under 2025. Det finns spekulationer om att utvecklingen av Edge-modeller helt har stoppats.

Annons

Det är oklart om Samsung senare kommer att använda Pro-namnet för någon modell i serien. Samtidigt pekar flera uppgifter på att Galaxy S26 redan delar mycket av sin hårdvara med Ultra-modellen, vilket gör en tydligare uppdelning svår.