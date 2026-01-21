Tidiga rykten om Iphone 18 Pro

Apple kan komma att presentera Iphone 18 Pro tidigare än väntat, enligt nya uppgifter från läckaren Jon Prosser, som tidigare har delat detaljer om kommande Apple-produkter. Apple har dessutom stämt Prosser för tidigare läckor, vilket gör uppgifterna extra omdiskuterade.

Enligt läckan ska Iphone 18 Pro och Iphone 18 Pro Max lanseras tillsammans med Apples första vikbara Iphone. Däremot väntas ingen vanlig Iphone 18-modell förrän våren 2027. Även en uppföljare till Iphone Air kan bli försenad på grund av svag försäljning av den första modellen.

Designen på Iphone 18 Pro sägs likna Iphone 17 Pro, men Apple testar nya färger som vinröd, brun och lila. Telefonen kan få ett snabbare A20 Pro-chip och en huvudkamera med variabel bländare, en funktion som ger bättre kontroll över ljus och bakgrundsoskärpa. Det är dock oklart om denna kamerafunktion verkligen kommer att lanseras eller om den bara blir tillgänglig i Pro Max-modellen.

En annan förändring gäller kameraknappen, som enligt uppgifterna förenklas och bara blir tryckkänslig. Telefonen ska också få ett nytt C2-modem utvecklat av Apple samt stöd för 5G via satellit, liknande funktionen i Apple Watch Ultra.

Den mest omtalade uppgiften handlar om frontkameran. Prosser påstår att den flyttas till det övre vänstra hörnet av skärmen, men andra källor menar att detta är en missuppfattning. I stället kan det vara en del av Face ID-tekniken som flyttas under skärmen, medan kameran förblir centrerad.

Först när Apple själva presenterar produkten blir det klart vad som faktiskt stämmer.