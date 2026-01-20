Läcka avslöjar Galaxy A57

En ny läcka från den kinesiska certifieringsmyndigheten TENAA – som godkänner mobiltelefoner innan de får säljas i landet – ger en tydlig bild av Samsungs kommande mellanklassmodell Galaxy A57.

Dokumenten visar att telefonen får en tunnare och lättare design än föregångaren Galaxy A56, med en tjocklek på 6,9 millimeter och en vikt som minskar med omkring 16 gram vilket får den att hamna i trakterna av 180 gram. Trots det behåller den ett batteri på 5 000 mAh och stöd för 45‑watts snabbladdning, vilket till och med överträffar den hastighet som ryktas för basmodellen av Galaxy S26.

Läckan pekar också på att Galaxy A57 utrustas med Samsungs Exynos 1680‑chip med åtta kärnor och en toppfrekvens på 2,9 GHz. Modellen listas med 256 gigabyte lagring och 8 eller 12 gigabyte arbetsminne, vilket antyder att Samsung kan vara på väg att ta bort varianter med mindre minne. Kamerasystemet består enligt certifieringen av en 50‑megapixel huvudkamera, en 12‑megapixel ultravidvinkel och en 5‑megapixel makrokamera. TENAA anger dessutom en skärmstorlek på 6,6 tum, något mindre än A56, även om det är oklart om detta är en faktisk förändring eller ett registreringsfel.

Annons

Lanseringen väntas ske i februari, troligen utan större uppmärksamhet eftersom Samsung samtidigt förbereder sin stora presentation av Galaxy S26‑serien.