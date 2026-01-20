Spotify vill synka böcker och ljudböcker

Spotify testar just nu en ny funktion som kallas Page Match, enligt uppgifter som hittats i appens senaste version. Detta enligt publikationen Android Authority. Funktionen gör det möjligt att växla sömlöst mellan en fysisk bok, en e‑bok och motsvarande ljudbok på Spotify. Genom att skanna en sida i boken med mobilens kamera kan appen känna igen texten och hoppa direkt till rätt plats i ljudboken. Tekniken bygger på optisk teckenigenkänning, och Spotify uppger i sina egna texter att funktionen ska kunna användas åt båda hållen, så att lyssnaren även kan få veta vilken boksida som motsvarar den aktuella ljudbokspositionen.

Page Match verkar fortfarande vara i ett tidigt skede och beskrivs som en betafunktion. Den kräver att användaren äger eller låser upp ljudboken i Spotify innan den kan användas. Om appen inte kan läsa den skannade sidan uppmanas användaren att prova en annan. Funktionen väntas bara fungera i länder där Spotify redan erbjuder ljudböcker, bland annat USA, Storbritannien, Kanada, Australien och delar av Europa.

Det är ännu oklart när eller om Page Match kommer att lanseras för allmänheten. Om Spotify väljer att släppa funktionen kan den bli ett nytt sätt för läsare och lyssnare att kombinera sina format på ett smidigt sätt.