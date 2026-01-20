Oneplus framtid ifrågasätts – Oneplus svarar

En ny granskning från publikationen Android Headlines hävdar att smartphonetillverkaren Oneplus befinner sig i en mycket svår situation och kan vara på väg att avvecklas. Uppgifterna bygger på intervjuer med nuvarande och tidigare anställda samt analysdata från flera marknadsinstitut. Det är viktigt att betona att rapporten bygger på tolkningar och spekulation, och att Oneplus själva inte har kommenterat uppgifterna.

Enligt artikeln har företagets försäljning minskat kraftigt under 2024. Leveranserna ska ha fallit med över 20 procent, från omkring 17 miljoner telefoner till mellan 13 och 14 miljoner. Samtidigt uppges moderbolaget OPPO ha vuxit något under samma period. I rapporten beskrivs Oneplus som en belastning för koncernen, snarare än ett varumärke som driver tillväxt.

Två av företagets viktigaste marknader, Indien och Kina, ska ha tappat mark snabbt. I Indien ska tusentals återförsäljare ha slutat sälja Oneplus -produkter på grund av låga marginaler och problem med garantihantering. I Kina ska marknadsandelen ha sjunkit från 2 till 1,6 procent, trots att företaget tidigare satt upp högre mål.

Artikeln beskriver också hur Oneplus gradvis dragit sig tillbaka från västvärlden. Det amerikanska huvudkontoret i Dallas ska ha stängts utan offentlig information, och endast ett litet team ska finnas kvar i Palo Alto. I Europa ska personalstyrkan ha minskat kraftigt redan tidigare. Flera planerade produkter, bland annat en ny vikbar modell och en kompakt flaggskeppstelefon, uppges dessutom ha ställts in.

Android Headlines menar att OPPO under flera år försökt rädda Oneplus genom stora investeringar, bland annat genom att öppna sina servicecenter och butiker för Oneplus-kunder. Enligt rapporten har dessa satsningar inte gett önskat resultat, och kostnaden för att driva Oneplus som ett separat varumärke ska ha blivit svår att motivera.

Vad som händer med varumärket på längre sikt är oklart, och artikeln spekulerar i att Oneplus kan komma att fasas ut eller slås samman med OPPO, men betonar att inget är officiellt.

I ett uttalande på X har Oneplus Robin Liu uttalat sig med informationen att spekulationerna är grundlösa och att man kommer att arbeta vidare som tidigare.