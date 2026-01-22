Vad har jag för alternativ när min mobil blockerats av operatören?

Fråga: Jag har fått meddelande från min operatör att min mobil ska blockeras. Vad kan jag göra nu, är telefonen obrukbar?

Erik Mörner svarar: Problemet är att vissa telefoner inte har stöd för nödsamtal via 4G och det är ett problem när 2G och 3G stängs ner. Det här hade kunnat lösas genom att, som operatörerna föreslog, nödsamtal skickas via Telias 2G-nät oavsett vilken operatör användaren har, men den lösningen har PTS dömt ut och därför bestämt att telefoner som inte kan ringa nödsamtal via VoLTE i 4G-nätet ska blockeras hos operatören. Blockeringen sker alltså av din operatör om din telefon inte har stödet, men stödet är beroende på nät, så en telefon som inte fungerar hos en operatör kan fungera hos en annan. En lösning är att byta operatör till Telia, för så länge de driver vidare sitt 2G-nät kommer nödsamtal fungera. Ett annat alternativ är att byta till en av de andra operatörerna i hopp om att nödsamtal via VoLTE fungerar hos dem i kombinationen din telefon, programvara och just deras nät och inställningar.

Det här är ett utdrag ur en längre artikel om nedstängningen av GSM och 3G. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

