Netflix gör om sin mobilapp

Netflix planerar att lansera en ny design för sin mobilapp under året. Detta enligt publikationen The Verge. Företaget säger att målet är att skapa ett mer flexibelt gränssnitt som kan utvecklas och förbättras under lång tid framöver. Den nya designen följer efter den stora uppdateringen av tv‑appen som kom förra året.

Arbetet med den nya mobilversionen ska göra det lättare för Netflix att testa nya funktioner och anpassa appen efter hur människor använder tjänsten. Ett exempel är en vertikal videofeed med korta klipp från filmer och serier, som redan provas i vissa länder. Netflix ledning har också nämnt att klipp från videopoddar kan bli en del av appen i framtiden.

Företaget betonar att förändringarna i gränssnittet är viktiga för att kunna fortsätta utveckla nya sätt att visa innehåll på mobilen.