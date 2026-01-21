Mobilen som kör tre operativsystem

En ny mobiltelefon vid namn NexPhone är på väg att lanseras och väcker intresse eftersom den kan köra tre olika operativsystem: Android 16, Linux och Windows 11. Android och Linux kan användas direkt utan omstart, medan Windows kräver att telefonen startas om. När NexPhone kopplas till en skärm fungerar den som en vanlig dator, vilket gör att användaren kan växla mellan mobil och arbetsstation på ett enkelt sätt.

Telefonen riktar sig till personer som vill ha stor flexibilitet i både arbete och vardag. Den har ett Qualcomm QCM6490‑chip, 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring som kan byggas ut med minneskort. Skärmen är 6,58 tum med 120 Hz uppdateringsfrekvens, och batteriet är på 5000 mAh med stöd för trådlös laddning. Kamerasystemet består av en primär kamera på 64 megapixel, en 13‑megapixels ultravidvinkel och en 10‑megapixels selfiekamera. Telefonen är dessutom byggd för att tåla tuffa miljöer och har IP69‑klassning.

NexPhone kostar 549 dollar, men företaget erbjuder möjligheten att reservera ett exemplar för 199 dollar. På den officiella webbplatsen framgår att produkten ännu inte är släppt och att företaget uppmanar besökare att anmäla sig för att få information när lanseringen sker.