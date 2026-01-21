Nu kommer annonser i Threads

Meta kommer nu att börja visa annonser på det sociala nätverket Threads för användare över hela världen. Beskedet kommer ett år efter att plattformen lanserades och efter att annonser först testats i ett mindre antal länder. Utrullningen startar nästa vecka och sker stegvis, med få annonser i början.

Annonserna på Threads bygger på samma annonsplattform som Meta använder för Facebook och Instagram. Det innebär att annonserna anpassas med hjälp av Metas AI‑system och visas direkt i flödet. Företag kan använda samma verktyg som de redan har för sina annonser på Metas andra tjänster.

Enligt Meta har Threads nu vuxit till över 400 miljoner aktiva användare varje månad. Företaget ser annonser som ett naturligt nästa steg i utvecklingen av tjänsten och säger att fokus fortsatt ska ligga på användarupplevelsen medan annonserna införs gradvis.