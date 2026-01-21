Dyrare Airpods Pro på väg i år

Läckor hävdar att Apple planerar att släppa en dyrare och mer avancerad version av Airpods Pro 3 senare i år. Den nya modellen ska inte ersätta den nuvarande, utan säljas vid sidan av den.

Enligt uppgifterna får hörlurarna en liten infraröd kamera som kan känna igen handrörelser och förbättra det rumsliga ljudet, särskilt tillsammans med Apple Vision Pro. Det kan också innebära att trycksensorerna tas bort och att styrningen helt sker med gester.

Priset väntas hamna mellan dagens AirPods Pro 3 och AirPods Max, eftersom Apple redan har flera nivåer i sitt sortiment och marknaden för premiumhörlurar växer. Det finns även spekulationer om att modellen kan få Apples kommande H3‑chip, något som ännu inte är bekräftat.

Annons

Lanseringen är inte spikad, men Apple brukar presentera nya Airpods under årets andra hälft, ofta i samband med iPhone‑eventet som brukar gå av stapeln i september.