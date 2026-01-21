Sonys nya öppna hörlurar officiellt lanserade – helt ny design

Med en ny design tar Sonys Linkbuds Clip en ny riktning. Som med tidigare liknande modeller från Sony är tanken att du ska kunna ha Sony Linkbuds Clip på dig längre perioder och höra musik och talat innehåll samtidigt som du har uppmärksamhet på ljud i omgivningen oavsett om det är konversationer, trafik eller högtalarutrop. Du ska inte behöva missa något, helt enkelt.

Sonys nya Linkbuds Clip har liknande utseende som till exempel Huawei Freeclip 2 eller Motorolas Moto Buds Loop, men Sony hävdar givetvis att de har vissa egenskaper som får lurarna att sticka ut bland konkurrenterna. Linkbuds Clip kopplas till den tillhörande appen som finns för både Android och IOS och den ger lurarna en hel del funktioner vi känner igen även från andra Sony-lurar. Här finns till exempel en tiobands equaliser liksom vägledning för dig som inte riktigt är bekväm med equaliserinställningar utan vill få guidning till det ljud du föredrar.

Hörlurarna har Sonys DSEE-teknik som gör komprimerat ljud mer högkvalitativt genom att försöka återskapa lite av det ljud som försvunnit i komprimeringen. Vidare har Linkbuds Clip flera lyssningslägen som bland annat ska förstärka röster och ser till att minimera ljudläckage. Lurarna släpps i grön, svart, lila samt en grå-beige variant och det ska finnas valfria stöd att sätta dit som förbättrar passform även för mindre öron.

Det finns inget stöd för högupplöst ljud utan de codecs som stöds är AAC, SBC och LC3. Du kan styra en hel del inställningar direkt genom att knacka med fingret på hörluren och när du ändrar lyssningsläge får du då en bekräftelse med en röst i hörluren för att höra vad du ändrat. Vi har fått veta att lurarna har teknik för att minimera ljudläckage och det stöds av både mjukvara och hårdvara i form av mikrofoner. Tekniken arbetar även genom att reducera de höga frekvenserna i ljudet, vilket ofta är de som folk i närheten hör som läckage.

Batteritiden Sony utlovar är 9 timmar på en laddning och totalt 37 timmar med batterikapaciteten i laddningsetuiet. Tre minuters snabbladdning ska ge 60 minuters uppspelning.

Priset är satt till 2200 kronor och hörlurarna ska släppas till försäljning här i Sverige innan januari månad är slut.