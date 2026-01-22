Betyg Huawei Freeclip 2: 6/10 Bekväma

Huawei Freeclip 2 är precis som namnet antyder en vidareutveckling av föregångarna som vi testade för snart två år sedan. Sedan dess har just den här kategorin hörlurar vuxit i popularitet och allt fler konkurrenter har släppt sina motsvarigheter, många med utmärkta egenskaper och således starka konkurrenter till Freeclip och Freeclip 2.

Hela tanken med den här typen av öppna hörlurar är att du ska vara medveten om din omgivning samtidigt som du lyssnar på musik eller talat ljud och alltså inte avskärma dig. Lurarna ska därför vara bekväma att ha på sig under längre perioder och det är de. Användningsområdena som lyfts fram är till exempel i öppna kontorslandskap inomhus eller när du är ute i trafiken och går eller cyklar och inte vill missa något.

Väldesignade och bekväma

Hörlurarna består av en rund liten högtalarboll som ligger i ytterörat, en båge och på baksidan av örat en lite större bönformad del som håller hela konstruktionen på plats. Jag kan styra funktioner genom att svepa över delen på baksidan av örat för att ändra volym, eller klicka på den två eller tre gånger i följd för att pausa eller byta låt. Jag tycker att hörlurarna sitter stadigt och känns bekväma för det mesta. Även när jag sportar och rör mig ryckigt sitter de stadigt, men det händer när jag har luvtröja eller mössa att den kan putta till lurarna så de hamnar i fel läge och jag får justera för att få bästa möjliga ljud.

Inställningar för lurarna går att sköta med Huaweis nya app som heter Huawei Audio Connect. Den är en del i Huaweis utökade satsning på ljudprodukter och ersätter alltså successivt den AI Life-app som tidigare hade ansvaret för Huaweis ljudprodukter och dess inställningar. I den nya appen kan jag se till att hörlurarna har den senaste mjukvaran och uppdatera, jag kan hantera vilka enheter de är anslutna till, för de kan ansluta till flera samtidigt. Dessutom går det att anpassa geststyrningen, hantera equalizerinställningar och sköta en del andra inställningar här.

Appen Huawei Audio Connect finns till både Android och IOS

Tanken med den här typen av hörlurar är ju som sagt att de ska hålla dig medveten om ljud även från omgivningen medan du lyssnar. Det klarar Huawei bra samtidigt som de runt omkring mig sliper lida av läckande ljud även när jag drar på lite högre volym. Jag kontrollfrågar och får aldrig några klagomål i kontorslandskapet om att de runt mig hör min musik. Även samtal går bra. Huawei Freeclip 2 är utrustade med flera mikrofoner som ska se till att telefonsamtal går fram med bra kvalitet och även i stökigare miljöer eller när det blåser hör de jag ringer upp min röst tydligt.

Bra, balanserat, men inte högupplöst

För musik så har hörlurarna ett bra och balanserat ljud, men det är just bra och aldrig fantastiskt. För högupplöst ljud är de begränsade till L2HC vilket är Huaweis egna ljudformat som saknar stöd hos vanliga Android-mobiler eller Iphone. Huawei har det vanligare LDAC-stödet för högupplöst ljud på flera av sina andra hörlurar men det saknas alltså här och vi är därför hänvisade till lågupplöst AAC-ljud, vilket är en nackdel. Det gör att det riktigt imponerande ljudet uteblir i Android-mobiler, men i Iphone som ändå bara stödjer AAC gör det därmed ingen skillnad. Ljudet i lurarna är ändå bra, det är fylligt och klart, det är bara det där sista högupplösta detaljrika som alltså saknas.

Huawei Freeclip 2 är dock inte ett par hörlurar som fungerar bra i alla situationer. Genom att de släpper igenom omgivningsljud så händer det helt enkelt, när en särskilt störande lastbil passerar eller jag går förbi något byggarbete eller liknande att omgivningens ljud överröstar podden eller radiosändningen jag lyssnar på så jag får spola tillbaka för att höra vad som sades. Det här skiljer ju lurarna från sådana med aktiv brusreducering, men går knappast att klaga på eftersom just genomsläppning är hela idén med lurar som dessa. Huawei har en funktion för adaptiv volym, som ska just justera volymen för att kunna överrösta tillfälligt stök i omgivningen, men den har inte tillräcklig effekt när en spårvagn dundrar förbi bredvid mig eller grannen kör sin högtryckstvätt.

Första gången jag sätter tillbaka lurarna i sitt fodral, efter att ha lyssnat, har jag problem att hitta rätt position. Magneter ska vägleda, men hur jag än flyttar runt lurarna vill inte locket gå igen.

Jag minns inte hur de satt när jag tog dem ur etuiet, men efter ett par försök så hittar jag rätt. De ska sitta med den större kulan i botten och med byglarna som ett c med bygelns ändar riktade utåt. Det här gör att Huawei kunnat göra etuiet betydligt mindre än tidigare, men trots det finns både bra batterikapacitet och stöd för trådlös laddning utöver sladdbunden via usb-c.