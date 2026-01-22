Snapchat gör föräldrakontrollen tydligare

Snapchat lanserar nya funktioner i Family Center för att göra det lättare för föräldrar att förstå hur deras tonåringar använder tjänsten. Family Center, som kom 2022, är tänkt att ge vuxna bättre stöd och trygghet utan att visa innehållet i privata samtal.

Den största nyheten är att föräldrar nu kan se hur mycket tid deras tonåring har tillbringat i appen under den senaste veckan och hur tiden fördelas mellan olika delar av Snapchat, som chattar, kamera, kartan och videoinnehåll. Syftet är att underlätta samtal om skärmtid och digitala vanor.

Föräldrar får också mer information om nya vänkontakter. När en tonåring lägger till någon kan föräldern se om de har gemensamma vänner, om personen finns i kontaktlistan eller om de tillhör samma grupper. Det ska göra det lättare att förstå nya kontakter och ta upp eventuella frågor hemma.

Snapchat lägger dessutom till nya guider och utbildningsmaterial om digital säkerhet direkt i Family Center. Där finns bland annat en interaktiv kurs som ska hjälpa familjer att prata om risker och trygghet på nätet.

Utöver de nya funktionerna kan föräldrar sedan tidigare se tonåringens vänlista, vilka de nyligen haft kontakt med, ställa in innehållsbegränsningar, stänga av AI‑funktioner och rapportera konton vid behov.