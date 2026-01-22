POCO släpper nya M8‑serien

POCO har lanserat två nya smartphones i M‑serien: POCO M8 5G och POCO M8 Pro 5G. Båda modellerna är nu tillgängliga på den svenska marknaden och riktar sig mot användare som vill ha stark prestanda, bra skärm och lång batteritid till ett lägre pris.

POCO M8 Pro 5G är den mest avancerade modellen. Den drivs av Snapdragon 7s Gen 4 och har en 6,83‑tums AMOLED‑skärm med en ljusstyrka på upp till 3200 nits. Den stöder både Dolby Vision och HDR10+. Ljudet kommer från dubbla högtalare med Hi‑Res‑stöd och Dolby Atmos. Kamerasystemet består av en 50 MP Light Fusion 800‑kamera med optisk bildstabilisering och en 32 MP frontkamera. Videoinspelning sker i 4K med HDR‑teknik. Batteriet är på 6500 mAh och stöder 100W HyperCharge, vilket ger full laddning på 40 minuter. Telefonen är också byggd för att tåla hårda miljöer med skyddsklasserna IP66, IP68, IP69 och IP69K samt Corning Gorilla Glass Victus 2.

POCO M8

POCO M8 5G är en tunnare och lättare modell som väger 178 gram. Den använder Snapdragon 6 Gen 3 och har en 6,77‑tums AMOLED‑skärm med 120 Hz och samma maximala ljusstyrka på 3200 nits. Kameran består av en 50 MP huvudkamera och en 20 MP selfie‑kamera. Batteriet är på 5520 mAh och kan snabbladdas med 45W. Även denna modell har dubbla högtalare med Dolby Atmos och är testad för stöt- och falltålighet. Den har IP66‑klassning.

Annons

Båda modellerna säljs i färgerna svart, silver och grön coh finns tillgängliga i Sverige nu. POCO M8 Pro 5G kostar 4390 kronor för versionen med 8/256 gigabyte och 4990 kronor för 12/512 gigabyte. POCO M8 5G kostar 3690 kronor för 8/256 gigabyte och 3990 kronor för 8/512 gigabyte.