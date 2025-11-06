5G i Apple Watch ännu inte i Sverige – så svarar operatörerna om planerna

Mobiltelefoner har haft 5G länge, men när Apple lanserade nya Apple Watch i mitten av september var det med 5G. De sade redan då att 5G-stödet bara finns på plats hos utvalda operatörer och inte i alla länder, men ett par operatörer erbjuder redan tekniken, till exempel flera operatörer i USA.

Tekniken som används i Apple Watch kallas Redcap 5G. I en smart klocka värderas framförallt strömsnål uppkoppling eftersom batteriet är så begränsat, till skillnad från mobiler där hastighet och svarstid är viktigare. Precis det här hanteras av Redcap 5G, för redcap står just för reduced capability, eller på svenska reducerad förmåga, då med strömsnålhet istället för hastighet och svarstid som främsta fördel.

Rent tekniskt så kräver Redcap 5G en avancerad from av 5G som kallas 5G Standalone och arbetar helt och fullt i 5G-nätet utan att som alternativet, 5G Non-Standalone arbetar med stöd av 4G. Det är alltså först när man ansluter med 5G Standalone som man fullt ut kan dra nytta av den mer effektiva strömsnåla uppkopplingen som 5G kan erbjuda. Och där är ingen av de svenska operatörerna idag.

Annons

Det här är beskeden från operatörerna

Mobil har frågat alla de svenska operatörerna om deras tidplan för när Redcap 5G och 5G Standalone som är en förutsättning för Redcap 5G kan komma bolagens kunder till del.

Annons

Telia: Arbetet är igång

Från Telia och presschefen Roija Rafii får vi veta att deras arbete är igång. Hon berättar att Telia har de tekniska förmågorna för avancerad 5G, så kallad 5G Stand Alone (SA), inom deras innovationsprogram NorthStar som de driver tillsammans med Ericsson. Där testas tekniken bland både företag och offentlig verksamhet.

Annons

– Vi håller på att implementera 5G SA i vårt publika 5G-nät. När det är klart kommer vi kunna erbjuda detta till alla våra kunder, men exakt tidsplan får vi återkomma till. Vår bedömning, i likhet med branschens, är att först implementera 5G SA och därefter vidareutveckla på tekniken, där funktioner som RedCap blir aktuella, säger hon.

Tre: Lansering ligger en bit fram i tiden

Annons

På Tre säger pressansvarig Caroline Carlsson att Tre redan idag har avancerad 5G, alltså 5G Standalone på 3 Arena i Stockholm.

– Att erbjuda Redcap 5G för Apple Watch ligger en bit fram i tiden. Tekniken i klockan är 5G Stand Alone vilket inte finns överallt ännu. Tre ligger i topp vad gäller förmedlad 5G-trafik och har en befolkningstäckning för 5G om 80 procent. Vad gäller 5G SA så finns det på 3 Arena i Stockholm, och arenan är den enda i Sverige som har 5G SA än så länge.

Annons

Tele2 och Telenor: Avvaktar utvecklingen

Från Tele2 och Telenor som båda delar nät, får vi två snarlika svar. Tele2 och deras kommunikationschef Mariana Prieto Abarca säger att tekniken inte stöds i deras nät idag och att "vi får se framåt om det blir aktuellt att erbjuda det".

Annons

Liknande tongångar kommer från Telenor där presschef Naod Abera säger att "Telenor följer utvecklingen av RedCap och 5G-stöd i wearables som Apple Watch. Det finns med i våra planer framåt, men vi har ännu ingen tidsplan att kommunicera."

5G i smarta klockor: Upp till två veckors uppkopplad batteritid

Annons

Ericsson är så klart en av de som arbetat länge med 5G-tekniken, tillsammans bland andra med operatörerna. Bortsett från snabbare datahastigheter och mer eller mindre direkt svarstid utan fördröjningar handlar 5G om att kunna koppla upp många fler enheter. För bärbara enheter som klockor har 5G framförallt potentialen att radikalt förbättra batteritiden. I en Ericsson-rapport från 2021 nämns till exempel att en smartklocka med redcap 5G ska kunna ha batteritid på minst flera dygn och upp till två veckor med ständig uppkoppling.

För Apple är det den senaste generationen klockor, alltså Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 och Apple Watch Ultra 3 som har stödet för Redcap 5G redo när operatörerna väl gör det tillgängligt.