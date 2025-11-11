Appar som dränerar batteri kan få varningsetikett

Google meddelar att nya kontroller ska göra det lättare för användare att upptäcka appar som använder onödigt mycket ström och för att uppmuntra utvecklare att förbättra sina appar.

En app kan få en varning om fem procent av dess användarsessioner under de senaste 28 dagarna klassas som överdrivna, det vill säga om sessionerna innehåller mer än två kumulativa timmar av så kallade wake locks inom ett dygn. Wake locks är funktioner som håller enheten vaken när skärmen är av, och de används till exempel för att spela upp ljud eller slutföra nedladdningar, men om de används utan god anledning kan de tömma batteriet snabbt. När tröskeln överskrids får utvecklaren en avisering i Android Vitals och appen kan bli mindre synlig i rekommendationer och andra framträdande ytor i Play Store. Vissa appar kan också få en tydlig varningsetikett som informerar användaren om risken för snabbare batteriförbrukning.

Google har arbetat med tillverkare, bland annat Samsung, för att ta fram mätningen som kallas excessive partial wake locks, och den ingår nu i de tekniska kvalitetsmått som Google använder för att bedöma appar. Utvecklare uppmanas att granska sina appar och åtgärda problem innan regeln träder i kraft, eftersom konsekvenserna kan påverka både synlighet och nedladdningar. För användare innebär förändringen att det blir enklare att jämföra appar utifrån batteripåverkan innan de laddar ner eller uppdaterar, och för utvecklare är det en signal att batterioptimering blir en viktigare del av appkvaliteten på Android.