Asus visar AR-glasögon för spel

Asus har presenterat ett par nya AR-glasögon för spelare med namnet ROG Xreal R1 AR. Glasögonen har visats upp i samband med CES-mässan och är utvecklade i samarbete med företaget Xreal. Enligt Asus ska de kunna visa en virtuell skärm som motsvarar 171 tum på fyra meters avstånd, vilket är tänkt att fungera som ett alternativ till en traditionell bildskärm.

För att skapa bilden använder glasögonen Micro OLED-paneler med full HD-upplösning och en uppdateringsfrekvens på 240 hertz. Produkten saknar inbyggt batteri och drivs i stället via en USB‑C‑anslutning till en extern basstation kallad ROG Control Dock. Där kan användaren koppla in en speldator eller spelkonsol, och det finns även stöd för att växla mellan flera anslutna enheter. Glasögonen kan också användas direkt tillsammans med Asus handhållna speldator ROG Ally.

Framför skärmarna sitter glas som både ska ge ett mer diskret utseende och blockera omgivande ljus. Dessa glas kan automatiskt dimmas när användaren tittar på den virtuella skärmen och bli mer genomskinliga när blicken riktas bort, för att göra det lättare att se omgivningen. Ljudet hanteras av ett inbyggt system som har tagits fram i samarbete med Bose.

Asus uppger att ROG Xreal R1 AR ska börja säljas under första halvåret 2026. Något pris har ännu inte meddelats.