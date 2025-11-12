-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
Första testbetalningarna genomförda
Betaltjänsten Vipps tar sikte på Europa
Vipps och MobilePay har genomfört de första testbetalningarna mellan nordiska och flera europeiska mobilplånböcker.
Betaltjänsten Vipps meddelar att en viktig teknisk milstolpe har nåtts när de första testbetalningarna mellan nordiska och sydeuropeiska mobilplånböcker nu är genomförda. Testerna presenterades under konferensen Web Summit i Lissabon och kommer bara ett halvår efter att Vipps MobilePay anslöt sig till EuroPA‑projektet.
Den första testtransaktionen skickades från en Vipps/MobilePay‑användare till en användare av den portugisiska plånboken MB Way, och flera andra tester har också genomförts med andra plånböcker. För användaren förändras inte arbetsflödet: man lägger in mottagarens telefonnummer, väljer ett belopp och bekräftar betalningen på samma sätt som i dag, vilket visar att samma användarupplevelse kan bevaras även över landsgränser.
Samarbetet omfattar flera lokala plånböcker i Europa. Förutom Vipps och MobilePay från Norden ingår bland annat spanska Bizum, italienska Bancomat, portugisiska MB Way, polska BLIK och nyligen även grekiska DIAS i arbetet.
Vipps uppger att funktionen ännu inte är tillgänglig för alla användare men att utrullning väntas ske under de kommande månaderna, med målet att tjänsten ska fungera även utanför Norden redan nästa sommar.