Betaltjänsten Vipps tar sikte på Europa

Betaltjänsten Vipps meddelar att en viktig teknisk milstolpe har nåtts när de första testbetalningarna mellan nordiska och sydeuropeiska mobilplånböcker nu är genomförda. Testerna presenterades under konferensen Web Summit i Lissabon och kommer bara ett halvår efter att Vipps MobilePay anslöt sig till EuroPA‑projektet.

Den första testtransaktionen skickades från en Vipps/MobilePay‑användare till en användare av den portugisiska plånboken MB Way, och flera andra tester har också genomförts med andra plånböcker. För användaren förändras inte arbetsflödet: man lägger in mottagarens telefonnummer, väljer ett belopp och bekräftar betalningen på samma sätt som i dag, vilket visar att samma användarupplevelse kan bevaras även över landsgränser.

Samarbetet omfattar flera lokala plånböcker i Europa. Förutom Vipps och MobilePay från Norden ingår bland annat spanska Bizum, italienska Bancomat, portugisiska MB Way, polska BLIK och nyligen även grekiska DIAS i arbetet.

Annons

Vipps uppger att funktionen ännu inte är tillgänglig för alla användare men att utrullning väntas ske under de kommande månaderna, med målet att tjänsten ska fungera även utanför Norden redan nästa sommar.