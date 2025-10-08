Danmark vill stoppa sociala medier för barn

Danmarks regering vill införa en ny lag som förbjuder barn under 15 år att använda sociala medier. Det rapporterar publikationen The Guardian. Föräldrar ska kunna ge tillstånd från 13 års ålder, men utan det får barnen inte skapa egna konton. Statsminister Mette Frederiksen presenterade förslaget under ett tal i Folketinget och kallade dagens digitala verklighet för ett monster som samhället har släppt lös. Hon menar att sociala medier påverkar barns psykiska hälsa negativt och att det är dags att ta ansvar.

Bakgrunden till förslaget är flera rapporter som visar att unga i Danmark mår allt sämre. Många upplever ensamhet, ångest och svårigheter med koncentration. Enligt Frederiksen har nästan alla barn tillgång till sociala medier redan innan de fyllt 13 år, trots att det strider mot plattformarnas egna regler. Hon lyfte också fram att 60 procent av pojkar mellan 11 och 19 år sällan träffar vänner på fritiden.

Förslaget omfattar flera stora sociala medieplattformar och målet är att lagen ska börja gälla redan nästa år. Danmark följer därmed efter länder som Australien och Norge, där liknande regler har diskuterats eller införts. Regeringen hoppas att åldersgränser och tydligare ansvar ska minska den negativa påverkan på barn och unga.