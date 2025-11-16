Enklare att dela kontakter med Android

Google har enligt kodgrävare som undersökt beta‑versioner av Google Play Services börjat lägga in programkod som pekar mot en ny kontaktdelningsfunktion. Detta enligt publikationen Android Authority. I de tidiga fynden finns referenser till Gesture Exchange och en aktivitet kallad ContactExchangeActivity, vilket tyder på att systemet använder NFC‑formatet NDEF för att skicka data mellan enheter. Programkoden som upptäckts visar också att gränssnittet kan innehålla fält för foto, namn, telefonnummer och e‑post, samt kryssrutor där användaren väljer vilka uppgifter som ska delas. Det finns även en inställning för att bara ta emot andras uppgifter utan att dela egna.

Eftersom funktionens kod hittats i Google Play Services är det möjligt att den i framtiden kan rullas ut brett till många Android‑telefoner via en tjänsteuppdatering, snarare än att vara begränsad till enskilda tillverkares modeller. Samtidigt är det oklart när, eller ens om, funktionen lanseras eller vad den kommer att kallas.