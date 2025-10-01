Google Home får en nystart med nya prylar och funktioner

Google introducerar en ny grund för smarta hem med fyra huvudinslag:

Google lanserar Gemini for Home - en specialanpassad version av sin kraftfullaste AI som ersätter Google Assistant i skärmar, högtalare och integrerade enheter. Gemini for Home är designad för att förstå sammanhang i hemmet, möjliggöra naturliga konversationer och samarbete mellan flera användare, och uppgradera funktionaliteten i kameror, dörrklockor och andra smarta enheter.

Den helt omdesignade Google Home-appen fungerar nu som en samlad kontrollcentral med inbyggd Gemini-funktionalitet. Appen är snabbare, mer pålitlig och ger full åtkomst till Nest-kameror, termostater, lås och tidigare generationers enheter – allt i ett förenklat gränssnitt som gör det enklare att styra, automatisera och förstå hemmet.

Nya Nest-kameror och dörrklockor levereras med deras bästa bildkvalitet hittills, vilket ger Gemini for Home ännu större möjligheter att tolka och analysera vad som händer runt omkring. Dessutom lanseras Google Home Speaker, den första ljudenheten framtagen specifikt för Gemini, som ska ge mer naturliga och flytande konversationer med AI:n. Samarbeten med externa tillverkare ska också bredda utbudet av formfaktorer, prisnivåer och designalternativ för Gemini-upplevelsen.

För att få tillgång till de mest avancerade Gemini-funktionerna introduceras Google Home Premium, ett abonnemang som aktiverar hela hemmets kompatibla enheter. Tjänsten ingår dessutom utan extra kostnad för alla Google AI Pro- och Ultra-prenumeranter, vilket gör det enkelt att uppgradera till framtidens hjälpsamma hem.