Mer naturliga konversationer
Google lanserar uppdaterat tal med Gemini Live
Google har uppdaterat sin AI-assistent Gemini Live med mer naturliga röstsamtal.
Google meddelar att man har lanserat en ny uppdatering av sin AI-assistent Gemini Live, som ska göra röstbaserade samtal mer naturliga och användbara. Den nya versionen finns tillgänglig för både Android och Ios via Gemini-appen, och introducerar flera förbättringar som enligt Google gör det möjligt för användare att interagera med AI:n på ett mer personligt och engagerande sätt.
En av de största nyheterna är att användare nu kan be Gemini att tala långsammare eller snabbare, vilket gör det lättare att följa med i samtalet oavsett språknivå eller koncentrationsförmåga. Funktionen är särskilt användbar vid språkinlärning, där användaren kan öva uttal, delta i quiz eller få hjälp med vardagliga fraser på olika språk. Dessutom kan Gemini simulera samtalssituationer som jobbintervjuer eller svåra diskussioner, vilket ger användaren möjlighet att träna i en trygg miljö.
En annan nyhet är att Gemini kan berätta historier med olika röster och accenter, vilket gör upplevelsen mer levande och underhållande. Användaren kan till exempel be AI:n att läsa en saga med dramatisk inlevelse eller använda en viss dialekt för att skapa en särskild stämning.
Uppdateringen rullas ut stegvis och kräver den senaste versionen av Gemini-appen. Målet är att göra AI-samtal mer intuitiva och tillgängliga för fler användare, oavsett syfte eller språklig bakgrund.