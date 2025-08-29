Huawei lockar med ny Mate XT

Huawei har visat upp sin andra generation dubbelvikta mobil Mate XTs. Telefonen behåller samma form med två vikpunkter, räfflad metallram, ett åttakantigt kameramodul och kartinspirerad vikstruktur. Huawei har nu även öppnat förförhandsbokningar i Kina och visar modellen i en vit- och guldfärgad design.

Enligt rykten får Mate XTs stöd för pekpenna och drivs av en Kirin 9020-processor med satellitsupport. En lila färgvariant nämns också, men har ännu inte visats. Huawei planerar ett lanseringsevent den 4 september i Kina där telefonens fulla specifikationer och pris väntas presenteras.