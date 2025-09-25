Instagram passerar gigantisk milstolpe

Instagram har nu tre miljarder aktiva användare varje månad, rapporterar publikationen Bloomberg. Under de senaste fyra åren har plattformen växt med en miljard nya användare och är nu lika stor som Facebook och Whatsapp.

För att fortsätta växa har Instagram ändrat sin navigationsmeny så att privata meddelanden och korta videoklipp, Reels, syns tydligare. I Indien testas en ny funktion som gör att appen öppnas direkt i Reels-flödet istället för i det traditionella flödet.

Instagram köptes av Meta 2012 för en miljard dollar och satsar nu på att utveckla de funktioner som drivit tillväxten.

Som en jämförelse kan sägas att det motsvarar att varje svensk invånare skulle ha 285 individuella Instagram-konton och använda allihop varje månad.