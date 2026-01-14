-
Lång väntar på bekräftelse
Läcka avslöjar skärmdetaljer om Iphone 18-serien
Apple uppges tänka i nya banor när det gäller hur Dynamic Island ska fungera, i varje fall på Pro-modellerna.
Apple väntas behålla samma skärmdesign i de enklare modellerna i Iphone 18-serien, enligt nya uppgifter från läckaren Digital Chat Station. Både Iphone 18 och den nya modellen Iphone Air 2 ska få samma Dynamic Island som dagens iPhones, utan några synliga förändringar.
För Iphone 18 Pro och Iphone 18 Pro Max planeras däremot en ny lösning för kamerautskärningen i skärmen. Uppgifterna pekar på att Apple arbetar med teknik där delar av sensorerna placeras under skärmen. Det är ännu oklart hur detta kommer att se ut i praktiken, men det kan handla om antingen en mindre version av dagens Dynamic Island eller ett enkelt kamerahål placerat nära det övre vänstra hörnet.
Att läckan inte använder namnet Dynamic Island i samband med Pro-modellerna kan tyda på att Apple går mot en mer diskret hålkameralösning. Den nya designen väntas dock bli exklusiv för Pro-modellerna, medan standardmodellerna inte får ta del av förändringen.
Skärmstorlekarna för de olika modellerna ska enligt Digital Chat Station bli ganska varierade. Iphone 18 uppges få en 6,27 tum LTPO 120 Hz-skärm med Dynamic Island, medan Iphone Air 2 får motsvarande specifikationer men mäter 6,55 tum.
Både Iphone 18 Pro och Iphone 18 Pro Max uppges få en LTPO-skärm med 120 Hz och ett nytt område under skärmen, men 18 Pro får en skärm på 6m27 tum medan 18 Pro Max får en skärm på 6,86 tum.