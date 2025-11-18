-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
Start idag
Ljudböcker nu på Spotify i Sverige – ingår i Premium: Så kommer du igång
Spotify har en längre tid erbjudit ljudböcker som en del i sina abonnemang, men nu kommer böckerna även till Sverige och svenska användare. 300 000 böcker att lyssna på ingår från start och böckerna kostar inget extra om du har ett premiumkonto.
För två år sedan började Spotify med ljudböcker, då på sina största marknader, som USA och Storbritannien. Nu expanderar tjänsten även till Sverige och flera andra länder.
Tolv timmars lyssning på ljudböcker kommer ingå varje månad för den som idag har ett Premium-abonnemang. Från start finns ett utbud i Spotify på 300 000 böcker på den svenska marknaden.
Ljudböckerna dyker upp direkt i Hem-flödet i Spotifys startskärm i appen och om du som Premium-medlem inte ser dem där ännu så kommer de dyka upp inom kort. Utrullningen av funktionen sker med start idag.
Oavsett kan du redan nu se Spotifys utbud av ljudböcker genom att titta i Ljudbokshubben där Spotifys redaktörer väljer ut titlar. Här finns en hel del svenska titlar redan nu. Där märker du dock att långt ifrån alla ljudböcker ingår. Det finns ett urval böcker som ingår i Premium-abonnemanget, men även en stor andel som du istället måste köpa, vanligen för cirka 200 kronor per bok.
Uppspelningen av ljudböcker i Spotify fungerar ungefär som poddarna som redan finns i Spotify. Du ska alltså enkelt kunna fortsätta lyssna där du slutade senast och det finns en sovtimer.
Premiumprenumeranter på Spotify får 12 timmars ljudbokslyssning per månad. Dina inkluderade timmar nollställs varje månad. Vill du lyssna mer än så kan du köpa till mer lyssning i form av ett tillägg som kostar 99 kronor extra per månad, utöver din Premium-avgift. Då får du 20 timmar extra.