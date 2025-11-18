Ljudböcker nu på Spotify i Sverige – ingår i Premium: Så kommer du igång

För två år sedan började Spotify med ljudböcker, då på sina största marknader, som USA och Storbritannien. Nu expanderar tjänsten även till Sverige och flera andra länder.

Tolv timmars lyssning på ljudböcker kommer ingå varje månad för den som idag har ett Premium-abonnemang. Från start finns ett utbud i Spotify på 300 000 böcker på den svenska marknaden.

Ljudböckerna dyker upp direkt i Hem-flödet i Spotifys startskärm i appen och om du som Premium-medlem inte ser dem där ännu så kommer de dyka upp inom kort. Utrullningen av funktionen sker med start idag.

Oavsett kan du redan nu se Spotifys utbud av ljudböcker genom att titta i Ljudbokshubben där Spotifys redaktörer väljer ut titlar. Här finns en hel del svenska titlar redan nu. Där märker du dock att långt ifrån alla ljudböcker ingår. Det finns ett urval böcker som ingår i Premium-abonnemanget, men även en stor andel som du istället måste köpa, vanligen för cirka 200 kronor per bok.

Uppspelningen av ljudböcker i Spotify fungerar ungefär som poddarna som redan finns i Spotify. Du ska alltså enkelt kunna fortsätta lyssna där du slutade senast och det finns en sovtimer.

Premiumprenumeranter på Spotify får 12 timmars ljudbokslyssning per månad. Dina inkluderade timmar nollställs varje månad. Vill du lyssna mer än så kan du köpa till mer lyssning i form av ett tillägg som kostar 99 kronor extra per månad, utöver din Premium-avgift. Då får du 20 timmar extra.