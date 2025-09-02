-
Mer studier, mindre distraktioner och kränkningar
Malmö blockerar sociala medier på skoldatorer
Åtgärden är ett pilotprojekt som man hoppas ska gynna elevernas studiero och motverka kränkningar.
Malmö stad har beslutat att blockera sociala medier på grundskoleelevers bärbara datorer från och med läsåret 2025/2026.
Enligt skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) är syftet att öka studieron och motverka kränkningar i skolan. Hon säger att eleverna inte ska kunna chatta eller surfa på sociala medier när läraren vänder ryggen till.
Beslutet innebär att appar som Snapchat, Tiktok, Instagram och Facebook spärras dygnet runt, även utanför skoltid. Blockeringen gäller flera populära tjänster för att minska frekventa fokusbyten mellan undervisning och sociala medier.
Åtgärden är en del av ett pilotprojekt som utvärderas under läsåret. Efter utvärderingen kommer Malmö stad att besluta om blockeringen ska bli permanent eller om insatsen behöver justeras.
De tjänster som blockeras är:
- Snapchat
- Tiktok
- Google Chat
- Messenger
- Roblox
- Discord
- Threads