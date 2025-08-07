Mer avslöjat om Google Pixel 10 Pro XL

Det är läckaren Roland Quandt som via publikationen WinFuture har publicerat både var som uppges vara pressbilder av Pixel 10 Pro XL, plus tekniska specifikationer om mobilen som presenteras den 20 augusti.

Telefonen behåller det bekanta designspråket med kraftigt rundade hörn och en stor kameramodul på baksidan med tre linser – huvud-, vidvinkel- och periskopkamera – tillsammans med en infraröd temperatursensor.

Framsidan presenterar en 6,8-tums ltpo-amoled-skärm med upp till 120 hertz uppdateringsfrekvens och en maximal ljusstyrka på 3000 nits. Skärmen skyddas av senaste generationens Gorilla Glass, och frontkameran är placerad inbäddad i det övre skärmranden.

Annons

Under skalet sitter Googles nya Tensor G5-processor, 16 gigabyte arbetsminne och minst 256 gigabyte lagring. För den som behöver mer finns varianter med 512 gigabyte eller 1 terabyte. Batteriet växer till 5200 mAh och stöder 39 W snabbladdning samt 15 W trådlös laddning via Qi2.

Pixel 10 Pro XL erbjuds i färgerna Moonstone och Obsidian, och leveranserna börjar i slutet av augusti. Priset i Tyskland väntas starta på 1299 euro.