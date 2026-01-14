Nu kan du skicka pengar till privatpersoner med Klarna

Klarna håller på att rulla ut en ny tjänst i sin app, där privatpersoner kan skicka pengar till varandra ungefär som med Swish.

"Vi vill att Klarna ska fungera som en fullständig banklösning för våra kunder. Med betalningar mellan privatpersoner gör vi det ännu enklare att hantera alla sina betalningar via Klarna", säger Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd för Klarna.

För att du ska kunna skicka pengar med Klarna måste i detta skede den du skickar till också vara Klarna-användare. Tjänsten ska senare utökas till mottagare utan Klarna-konto samt till betalningar över landsgränser. För att skicka väljer du mottagare via telefonnummer, e-post, QR-kod eller sparad kontakt. Därefter anges beloppet och Klarna kontrollerar betalningen innan överföringen genomförs.

Klarnas direktbetalningar går idag via traditionell bankinfrastruktur, vilket betyder att pengarna inte överförs omedelbart som de görs med Swish. Enligt Klarna undersöker man även lösningar baserade på stablecoins för att på sikt öka hastigheteten.