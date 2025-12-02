-
Betala enklare med Klarna
Klarna lanserar Tap to Pay i Sverige
Klarna har lanserat en ny funktion som gör det möjligt att betala i butik med mobilen genom att använda Klarna‑appen som en kontaktlös plånbok.
Klarna meddelar att tjänsten Tap to Pay nu finns tillgänglig i 14 europeiska marknader och att den förvandlar Klarna‑appen till en plats där användare kan betala kontaktlöst i fysiska butiker. Funktionen bygger på NFC‑teknik och låter kunder öppna sitt Klarna‑kort i appen, välja Tap to Pay och betala genom att hålla telefonen mot betalterminalen. I appen kan kortet användas i debetläge som standard eller kopplas till en flexibel betalplan som kunden väljer i efterhand.
Enligt Klarna är Tap to Pay live i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Finland, Belgien, Österrike, Irland, Portugal, Norge, Polen, Danmark och Sverige, och funktionen fungerar på både Ios och Android.
Klarna framhåller att målet med Tap to Pay är att föra in den enkelhet som finns i e‑handeln till fysiska butiker, där en stor del av konsumtionen fortfarande sker. Företaget beskriver funktionen som ett sätt att samla betalningar och flexibla betalplaner i samma app, så att kunder slipper byta mellan olika kort och plånboksappar i kassan.