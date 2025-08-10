Pixel 10-modeller kan bli utan fysiska SIM-kort

Blir Pixel 9-serien den sista där alla modeller stöder fysiska SIM-kort?

Google kan vara på väg att ta bort den fysiska SIM-kortplatsen från flera modeller i den kommande Pixel 10-serien. Detta enligt läckaren Evan Blass som säger att Pixel 10, Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL bara kommer kunna använda eSIM, med två aktiva eSIM-platser. Däremot sägs Pixel 10 Pro Fold fortsatt ha stöd för fysiska SIM-kort.

Det framgår dock inte om det, i likhet med Iphone, enbart omfattar den amerikanska marknaden eller om avsikten är att genomföra förändringen globalt.