Bort med det fysiska

Pixel 10-modeller kan bli utan fysiska SIM-kort

Blir Pixel 9-serien den sista där alla modeller stöder fysiska SIM-kort?

Tre av de fyra modellerna i Googles Pixel 10-serie kan förlora stöd för fysiska SIM-koret till förmån för eSIM.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Google kan vara på väg att ta bort den fysiska SIM-kortplatsen från flera modeller i den kommande Pixel 10-serien. Detta enligt läckaren Evan Blass som säger att Pixel 10, Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL bara kommer kunna använda eSIM, med två aktiva eSIM-platser. Däremot sägs Pixel 10 Pro Fold fortsatt ha stöd för fysiska SIM-kort. 

Det framgår dock inte om det, i likhet med Iphone, enbart omfattar den amerikanska marknaden eller om avsikten är att genomföra förändringen globalt. 

google google pixel 10 pro xl google pixel 10 pro google pixel 10 sim-kort esim android

