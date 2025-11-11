Pixel-mobiler får nya funktioner

Google har släppt en ny uppdatering, en så kallad Pixel Drop, som ger flera AI‑drivna funktioner till Pixel‑telefoner.

Google beskriver att användare nu kan remixa bilder direkt i Google Messages och dela redigeringar i gruppchattar. Funktionen använder företagets bildmodell kallad Nano Banana för att generera och redigera bilder i meddelanden, och den fungerar även när flera personer redigerar samma bild i en konversation.

I uppdateringen ingår också temapaketet Wicked: For Good, som ger tre olika stilar — For Good, Glinda och Elphaba — och ändrar bakgrundsbilder, ikoner, systemljud och GIF:ar för att ge telefonen ett nytt utseende med ett knapptryck.

Annons

En annan nyhet är AI‑drivna aviseringar som sammanfattar långa meddelanden i aviseringarna, vilket ska göra det enklare att snabbt se vad som är viktigt i långa chattrådar. Google skriver att funktionen hjälper till att minska “aviseringsoverload” och att ytterligare verktyg för att organisera och tysta mindre viktiga aviseringar kommer i december.

Säkerhetsfunktioner har också uppdaterats. Pixel‑telefoner får varningar om sannolika bedrägeriförsök i chattaviseringar, och Google har förbättrat verktyg för att prioritera meddelanden från viktiga kontakter. VIP‑kontakter kan få prioriterade aviseringar och en särskild kris‑markering i kontaktwidgeten för att uppmärksamma viktiga händelser.

Annons

Google Foto får förbättrade personliga redigeringsmöjligheter där appen kan föreslå och genomföra ändringar som att ta bort solglasögon eller öppna stängda ögon genom att använda andra bilder i ditt galleri. För bilkörning introduceras ett Power Saving‑läge i Google Maps som visar en förenklad layout och enligt Google kan förlänga batteritiden med upp till fyra timmar under navigering.

Flera av funktionerna rullas ut till fler regioner och enheter, och vissa verktyg som samtalsanteckningar och bedrägerivarningar blir tillgängliga för fler Pixel‑modeller i utvalda länder. För en fullständig lista över alla nyheter och detaljer om tillgänglighet hänvisar Google till sin bloggpost om november‑uppdateringen.