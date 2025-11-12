Smart ring utsedd till Årets Pryl 2026

Utmärkelsen Årets Pryl ges varje år till en produkt som bedöms spegla samtiden och framtiden inom hemelektronik. I år valdes den smarta ringen för sin kombination av teknik och hälsorelaterade funktioner av branschorganisationen ElektronikBranschen.

Motiveringen till priset lyfter fram att den smarta ringen fångar en tydlig hälsotrend och kan bidra till bättre vanor genom att ge insikter om kroppens signaler. Produkten beskrivs som ett verktyg för ökad medvetenhet, hälsa och fokus, och som ett sätt att söka balans i en uppkopplad vardag där många upplever för mycket distraktioner.

Smarta ringar är små, bärbara enheter formade som ringar som innehåller sensorer för att mäta och övervaka funktioner som puls, sömn, aktivitet och stress. De fungerar tillsammans med en mobilapp och presenteras som ett diskret alternativ till smartklockor för den som vill följa sin hälsa och sina vardagsvanor utan att bära en större enhet som en smartklocka.

Årets Pryl bedöms utifrån flera kriterier: produkten ska stå för teknisk innovation, erbjuda tydlig användarnytta och användarvänlighet, bidra till hållbarhet och vara kommersiellt relevant under det kommande året.