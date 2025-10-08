-
Informationsmotorväg även på järnvägen
Sverige har överlägset snabbast tåg‑wifi i Europa
En ny undersökning visar att Sverige har snabbast tåg-wifi i Europa, och ingen kommer ens i närheten
En ny analys från Ookla visar att Sverige i andra kvartalet 2025 hade den högsta medianhastigheten för tåg‑wifi i Europa med 64,58 Mbps nedladdning och 54,95 Mbps uppladdning enligt crowdsourcade Speedtest‑mätningar.
Sverige har nått detta genom statliga stödinsatser, krav i spektrumauktionen 2023 för täckning längs huvudlinjer, och riktade projekt för tunnel‑ och spårkartläggning som identifierade luckor att åtgärda.
I jämförelse levererade Schweiz betydligt snabbare tåg‑wifi än de flesta europeiska länder med en median på 29,79 Mbps medan Irland nådde 26,33 Mbps, båda klart under Sveriges nivå. Storbritannien låg däremot långt efter med mycket låga medelhastigheter runt 1,09 Mbps och dras med förlegad teknik och splittrad ansvarsfördelning som begränsar förbättringar.
För resenärer innebär dessa skillnader att svenska tågresenärer i större utsträckning kan strömma video och delta i videomöten utan stora avbrott, medan passagerare i länder med låga hastigheter ofta får en betydligt sämre upplevelse ombord.