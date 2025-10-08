TAG Heuer släpper nya smartklockor

TAG Heuer har släppt en ny serie smartklockor som kör företagets eget operativsystem Tag Heuer OS istället för Googles Wear OS. En anledning till bytet är att många av deras kunder använder Iphone, och klockorna är MFi‑certifierade vilket gör att de kan ta emot notiser, styra musik och samtal samt synkronisera hälsodata både med Android och Ios.

Den nya modellen heter TAG Heuer Connected Calibre E5 och finns i två storlekar, 40 och 45 mm, med navigering via krona, två knappar och touchskärm. Batteritiden ligger på ungefär två dagar för den större modellen och drygt ett dygn för den mindre. Boetten är i stål, titan eller roséguld, och man erbjuder flera armbandsval, specialversioner inklusive ett samarbete med New Balance, och en golfvariant samt priser mellan 18150 och 27850 kronor.