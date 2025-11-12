-
Telefonlänk förlorar populär funktion
Windows 11 tar bort Foton-funktionen från Telefonlänk och hänvisar till Utforskaren.
Telefonlänk kopplar ihop din mobil med din Windows‑dator så att du kan använda telefonens funktioner direkt på datorn. Nu har Microsoft beslutat att slopa bildvyn i verktyget, och istället visas mobilens bilder och videor direkt i Utforskaren, där användare får fler verktyg som dra‑och‑släpp, kopiera och stöd för video.
För att aktivera funktionen krävs att man slår på visning av mobilen i inställningarna. Telefonen visas då som en plats i Utforskaren, där användaren själv får navigera till rätt mappar.
Tidigare visade Telefonlänk ett galleri hämtat från Androids MediaStore, inklusive skärmbilder och appbilder. Den nya lösningen ger mer kontroll men kräver mer manuellt arbete. Funktionen bygger på Cross‑Device Experience Host och Link to Windows. Förändringen beskrivs som en uppgradering, men innebär att den snabba gallerivyn försvinner.