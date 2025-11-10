Test avslöjar: Snabbladdning skadar inte batterihälsan

Det är YouTube‑kanalen HTX Studio som har genomfört ett experiment där de laddade och urladdade telefoner upprepade gånger för att jämföra snabbladdning och långsam laddning. I den avslutande delen av testet körde de 500 laddningscykler på flera modeller och delade upp telefonerna i grupper som laddades snabbt eller långsamt. Resultatet visade att skillnaderna i kapacitetsminskning var mycket små, vilket betyder att snabbladdning inte sliter på batteriet i någon dramatisk grad enligt studiens data.

I de detaljerade mätningarna syntes konkreta siffror: vissa iPhone‑modeller tappade omkring 12,3 procent kapacitet vid snabbladdning jämfört med 11,8 procent vid långsam laddning, och på de Android‑telefoner som testades var skillnaden lika liten, ungefär 8,5 procent mot 8,8 procent. HTX Studio testade också rådet att hålla batteriet mellan 30–80 procent, vilket gav en liten förbättring i batterihälsa på några procentenheter men samtidigt innebär att du bara använder halva batteriets kapacitet under dagen. Att låta en telefon ligga i laddaren på 100 procent under en vecka gav inga tydliga tecken på snabb försämring i dessa tester.

Testet pekar också på att andra faktorer, framför allt värme, påverkar batteriets livslängd mer än själva laddningshastigheten. Batterihälsan börjar märkbart påverka användning när den sjunker under ungefär 85 procent, och runt 80 procent rekommenderas det ofta att byta batteri för att få tillbaka normal batteritid och prestanda. För de flesta användare är det alltså mer praktiskt att använda snabbladdning när det behövs än att följa strikta laddningsregler som ger bara små vinster över flera år.