Uppgradera till en kanelbulle

Google fortsätter använda dessertnamn som interna namn på Android-versioner, även om de inte syns i den offentliga marknadsföringen. Traditionen med söta efterrätter började med äldre versioner som Cupcake och Froyo, och även om namnen offentliggjordes senast med Android 9 har traditionen levt kvar bakom kulisserna.

Utvecklingen av Android har nyligen flyttats till en ny utvecklingsmodell med namnet “Trunk Stable”, där alla ändringar hanteras i en enda stabil kodgren med hjälp av så kallade feature flags. För att markera denna förändring återställde Google sitt build-ID-schema, så istället för en efterrätt som börjar på W fick 2025 års version bokstaven B och efterrätten baklava. Med Android 17 är det alltså dags för bokstaven C och "Cinnamon Bun", alltså kanelbulle, som kodnamn.

Enligt publikationen Android Authority som säger att namnet har bekräftats av en betrodd källa inom Google. Namnet kommer troligen synas i tidiga betaversioner och under utveckling, men ersättas med "Android 17” när plattformen når stabilitet.