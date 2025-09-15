Xiaomi hoppar över generation för att matcha Iphone

Xiaomi har meddelat att nästa generation flaggskepp, som tidigare väntats bli 16-serien, nu döps till Xiaomi 17. Anledningen är enligt Xiaomis varumärkeschef Lu Weibing för att ligga på samma nummernivå som Apples Iphone 17.

Tre modeller ingår i den nya serien: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro och Xiaomi 17 Pro Max, samtliga utrustade med Qualcomms femte generationens Snapdragon 8 Ultra-processor för att säkerställa hög prestanda. Den ska även komma att släppas på den globala marknaden.

Enligt företagets president Lu Weibing på kinesiska Weibo är namnbytet ett uttryck för Xiaomis självsäkra tekniska position efter fem års kontinuerlig utveckling och investering, och serien väntas även få en hittills hemlig funktion som beskrivs som ”ny för smartphones”.