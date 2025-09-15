Bli plusmedlem
Logga in

Det blir ingen sexton

Xiaomi hoppar över generation för att matcha Iphone

Apple har precis lanserat sin Iphone 17-serie, och nu vill inte Xiaomi vara sämre utan satsar också på modell 17.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Xiaomi har meddelat att nästa generation flaggskepp, som tidigare väntats bli 16-serien, nu döps till Xiaomi 17. Anledningen är enligt Xiaomis varumärkeschef Lu Weibing för att ligga på samma nummernivå som Apples Iphone 17. 

Tre modeller ingår i den nya serien: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro och Xiaomi 17 Pro Max, samtliga utrustade med Qualcomms femte generationens Snapdragon 8 Ultra-processor för att säkerställa hög prestanda. Den ska även komma att släppas på den globala marknaden. 

Enligt företagets president Lu Weibing på kinesiska Weibo är namnbytet ett uttryck för Xiaomis självsäkra tekniska position efter fem års kontinuerlig utveckling och investering, och serien väntas även få en hittills hemlig funktion som beskrivs som ”ny för smartphones”. 

Relaterade artiklar

xiaomi 17 pro max xiaomi 16 ultra xiaomi 16 xiaomi smartphones xiaomi 17 hyper os xiaomi 17 pro

nyheter xiaomi 17 pro max xiaomi 16 ultra xiaomi 16 xiaomi smartphones xiaomi 17 hyper os xiaomi 17 pro