God sed och krav angående Android-updateriungar – det kan du kräva och förvänta dig

Fråga: Hej! Har hittat en avvikelse ni behöver gräva lite i. Tillverkare utlovar systemuppdateringar och säkerhetetsuppdateringar under allt längre tid. Det är jättebra, men.. Om de utlovar uppdateringar under låt säga fyra år men väljer att skicka ut första uppdateringen tre år efter mobilens lansering, har de då gjort något fel? De håller fortfarande vad de lovat men säkerheten under tiden blir ju inte det som användaren förväntar sig. Man ser framför sig att man ska vara skyddad mot "nya" hot under hela mobilens livslängd.

Bakgrund till ovanstående är att jag nyligen köpte en Xiaomi 14T och blev varse att det släpar en hel del. Bifogar en skärmbild jag tog idag. Det har gått mer än 6 månader sedan det kom en säkerhetsuppdatering. Är jag då skyddad mot de senaste hoten? Risken må vara liten men då tillverkarna använder detta som ett starkt försäljningsargument blir man rejält besviken.

Elias Nordling svarar: Google har inga formella krav på tillverkarnas uppdateringslöften men har historiskt hotat att dra in tillgången till Googles tjänster för mobiler där tillverkaren misskött sig, särskilt när det gäller säkerhetsuppdateringar. När det gäller större systemuppdateringar är det nog enklast för tillverkarna att arbeta med generationer av programvara och konvertera alla som ska konverteras till samma plattform. Det händer att tillverkare hoppar över en generation av operativsystem när de uppdaterar telefoner, men då brukar det antingen vara för att något gått snett i processen eller det är en gammal modell där man kanske inte ens lovat fler uppdateringar. Det är intressant att se hur tillverkarna uttrycker sig, en del säger fem systemuppdateringar, andra fem års systemuppdateringar, det kan ju betyda olika saker.

När det gäller säkerhetsuppdateringar kan man nog säga att god sed är att uppdatera månatligen åtminstone första året, och minst en gång i kvartalet under hela tiden telefonen är utlovad säkerhetsuppdateringar. Här har det som sagt hänt att Google rutit till, men samtidigt är det ju inget krav på att säkerhetsuppdatera över huvudtaget, detta för att det ska gå att göra riktigt billiga Androidtelefoner där efterhandssupporten inte måste med i prislappen.

När det gäller Xiaomi 14T, som är utlovad fyra år av säkerhetsuppdateringar, söker jag och ser att den ska ha fått åtminstone mars månads säkerhetsuppdatering, men att den verkar ha varit försenad i vissa regioner. Att din telefon fortfarande är på novembers säkerhetsuppdatering, men det låter som om det beror på problem från Xiaomis sida snarare än bedrägliga avsikter. Oavsett så är det så klart inte okej.

