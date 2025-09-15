Hemliga knappen: Parkoppla Airpods med prylar från andra tillverkare än Apple

På Airpods 4 finns en osynlig knapp som sköter det här. Du ska öppna laddningsfodralet och sedan trycka snabbt två gånger på framsidan av fodralet, i mitten. Då börjar lampan blinka vitt och enheten är sökbar från Android-telefoner och andra enheter.

Med andra, tidigare Airpods-modeller finns det en fysisk, synlig knapp som du istället håller in fem sekunder för att starta parningsläget. Med Airpods Max håller du in knappen för bruskontroll i fem sekunder för samma funktion.

