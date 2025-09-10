-
Airpods-tips
Iphone som mikrofon för Airpods – som en babymonitor
Funktionen kallas för Hör allt och fungerar ungefär som en babymonitor.
Alla känner inte till att Airpods i kombination med en Iphone kan användas för att höra tydligt vad som händer en bit bort. Det hela fungerar så att du lägger din Iphone nära det du vill höra, sätter Airpods i öronen och går iväg. Nu får du direkt höra ljudet din Iphone hör, förstärkt direkt i dina Airpods.
För att aktivera den här funktionen ska du öppna Kontrollcenter på telefonen och trycka på symbolen som ser ut som ett öra. Finns den inte där kan du lägga till den genom att trycka på plus-tecknet och leta upp symbolen med ett öra och lägga till.
När knappen är på plats, du tryckt på örat och sedan på namnet på dina Airpods så väljer du Hör allt.
Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och problemlösning för Apples trådlösa hörlurar Airpods och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.