Så blippar du betalningar med din Garminklocka

Att kunna betala med klockan är främst användbart när du varken har mobil eller plånbok med dig, till exempel efter löprundan eller på stranden, för det är rätt avigt att blippa en klocka mot en betalterminal. Man måste vrida handleden i en obekväm vinkel, men funktionen kan ju vara ovärdelig när den väl behövs, och den finns i många Garminklockor.

Listan över de svenska bankkort som stöds hittar du på https://www.garmin.com/sv-SE/garminpay/banks/. Utöver diverse bankkort kopplade till olika företag som till exempel Circle-K hittar vi Danske Bank, Handelsbanken, Klarna, Länsförsäkringar, Nordea, Revolut, SEB och Swedbank. Saknas gör till exempel Ica Banken.

För att lägga till ett kort till din klocka går du in i appen Garmin Connect på mobilen, trycker på Mer i nedre högra hörnet och väljer Garmin Pay. Tryck på Plus och följ instruktionerna.

För att blippa betalningen letar du upp Plånbok bland klockans appar. Många Garminklockor har en snabbgenväg till plånboken via någon av knapparna. Första gången efter att du tagit på dig klockan efter att den varit av måste du ange din pin-kod för att betala. Det kan vara pilligt på den lilla pekskärmen och ännu värre är det om klockan inte har pekskärm. Som tur är behöver du alltså bara ange pin-koden då och då.

