Så fungerar Skärm alltid på i Garmins klockor

Garmins sportklockor och smartklockor hade länge så kallad e-pappersskärm, en form av skärm som uppdateras långsamt och har bleka färger men har den stora fördelen att den drar lite eller ingen ström för att visa skärmen. Således kunde skärmen alltid vara på, och direkt solljus gjorde den bara lättare att läsa. I mörker fick man däremot trycka på en lampknapp för att lysa upp skärmen.

Fortfarande använder Garmin e-pappersskärm i sina klockor med solceller i skärmen, men på övriga modeller har man i stort sett helt övergått till oled-display. Eftersom den drar ström när den är på släcks klockans skärm när du inte använder den, och tänds när du lyfter armen (vilket inte alltid funkar klockrent), knackar på den eller trycker på en knapp.

Det kan vara ett irritationsmoment att snabbt kasta ett öga på vad klockan är och misslyckas för att handrörelsen inte registreras. Saknar du att alltid se vad klockan är finns det en funktion på många Garminklockor med oledskärm som ser till att skärmen alltid är på.

Annons

Gå in i klockans inställningar och välj Skärm och ljusstyrka. Välj Visas alltid.

När skärmen går ner i viloläge visas nu en reducerad version av urtavlan, med lite färre pixlar tända och lägre ljusstyrka.

Annons

Du får dock räkna med att behöva ladda klockan betydligt oftare än innan. Som exempel uppger Garmin en batteritid på 11 dagar för Vivoactive 6, men 5 dagar med skärmen alltid på. För Forerunner 570 42 mm räknar Garmin med 10 dagar med vanlig användning och 4,5 dagar med skärmen alltid på.

Det här är ett utdrag ur en längre artikel med tips till Garminklockor och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

