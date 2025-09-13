Så funkar Airpods hörselskydd för höga ljud

Hörlurarna Airpods Pro 2 minskar automatiskt höga ljud i omgivningen när de är i lägena Adaptiv eller Transparens. Funktionen är alltså aktiv från start och du behöver inte göra något för att starta den. Det är dock bara just modellen Airpods Pro 2 som har den här funktionen och den finns inte i de andra Airpods-modellerna.

Vill du stänga av funktionen kan du göra det i Inställningar i Iphone. Se först till att dina Airpods är anslutna till telefonen och sitter i dina öron, gå sedan till Inställningar, Hjälpmedel, Airpods och välj “Stäng av Brusreducering för starka ljud”

