Airpods-tips
Så funkar Airpods hörselskydd för höga ljud
Apples Airpods Pro 2 har en funktion för att agera hörselskydd när du utsätts för höga ljud eller buller i din omgivning.
Hörlurarna Airpods Pro 2 minskar automatiskt höga ljud i omgivningen när de är i lägena Adaptiv eller Transparens. Funktionen är alltså aktiv från start och du behöver inte göra något för att starta den. Det är dock bara just modellen Airpods Pro 2 som har den här funktionen och den finns inte i de andra Airpods-modellerna.
Vill du stänga av funktionen kan du göra det i Inställningar i Iphone. Se först till att dina Airpods är anslutna till telefonen och sitter i dina öron, gå sedan till Inställningar, Hjälpmedel, Airpods och välj “Stäng av Brusreducering för starka ljud”
Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och problemlösning för Apples trådlösa hörlurar Airpods.