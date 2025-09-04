Bli plusmedlem
Samsung Galaxy Tab S11 och Tab S11 Ultra släppta

Samsung har lanserat Galaxy Tab S11-serien med två modeller, den mindre Tab S11 och den extrastora Tab s11 Ultra.

Elias Nordling
Publicerad

Liksom för Tab S10-serien hoppar Samsung över en modell och det blir ingen Tab S11 Plus, utan de två modellerna är Tab S11 med 11-tumsskärm och Tab S11 Ultra med 14,6-tumsskärm. I bägge fallen rör det sig så klart om Amoled-skärmar med 120 Hz uppdateringsfrekvens vilket ger något av den bästa användarupplevelsen du kan få i en surfplatta.

Jämfört med Tab S10-serien har Tab S11 fått det nya chipsetet Mediatek Dimensity 9400+. Enligt våra mätningar är det något långsammare än Sanapdragon 8 Elite men snabbare än allt annat, inklusive Tab S10-serien förstås. Plattorna kommer med Android 16 och One UI 8 i surfplatteversion, där man bland annat förbättrat multitaskingen när du kör med flera appar på samma skärm. Dex-läget där du kör surfplattan i datorläge har också förbättrats och du kan nu bland annat koppla en mobitor till plattan för utökad arbetsyta.

Skärmen på bägge modellerna har en maximal ljusstyrka på 1000 nits, och ett high brightness-läge på 1000 nits. Batteriet är på 8400 mAh i den mindre Tab S11 och 11600 mAh i Tab S11 Ultra.

Tab S11 kommer med Wifi eller 5g-uppkoppling och 128 eller 256 GB lagring. Tab S11 Ultra har 256 till 1024 GB lagring. Priserna är som följer:

Galaxy Tab S11 WIFI (128GB) – 10 990 kronor 
Galaxy Tab S11 5G (128GB) – 12 990 SEK kronor 
Galaxy Tab S11 WIFI (256GB) – 11 990 SEK kronor 
Galaxy Tab S11 5G (256GB) – 13 990 kronor 
Galaxy Tab S11 Ultra WIFI (256GB) – 16 990 kronor 
Galaxy Tab S11 Ultra 5G (256GB) – 18 990 kronor 
Galaxy Tab S11 Ultra WIFI (512GB) – 18 990 kronor 
Galaxy Tab S11 Ultra 5G (512GB) – 20 490 kronor 
Galaxy Tab S11 Ultra WIFI (1TB) – 22 490 kronor 
Galaxy Tab S11 Ultra 5G (1TB) – 24 490 kronor 
Galaxy Tab S11 5G (128GB) - Enterprise – 13 190 kronor 

Fakta

Allmänt

Modell Galaxy Tab S11

Tillverkare Samsung

Lanseringsdatum 2025-09-04

Mått 253,8 x 165,3 x 5,5 mm

Vikt 469

Material baksida Aluminium

Pris Från 10 990 kr

System Android

Systemversion 16

Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar

Chipset Mediatek Dimensity 9400+

Tillverkningprocess 3 nm, 63 %

Skärm

Mått 11 tum, 96 %

Upplösning 2560 x 1600 pixel

Skärmformat 16:10

Pixeldensitet 274 ppi, 103 %

Typ Super AMOLED

Max ljusstyrka i del av skärmen 1600 nits, 209 %

Max ljusstyrka över hela skärmen 1000 nits, 125 %

Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 112 %

Minne

RAM-minne 12 GB, 137 %

Lagringsminne 128 GB, 256 GB

Minneskortplats Ja

Kamera

Upplösning 13 Megapixel

Autofokus Ja

Vidvinkellins Nej

Upplösning på frontkameran 12 megapixel

Anslutningar

Hörlursuttag Nej

Bluetooth 5.4

Wifi Wifi 6E

Variant med simkortplats Ja

Telefoni Nej

GPS Ja

Batteri

Kapacitet 8400 mAh, 87 %

Uppmätt videotid 7 tim, 51 min

EU Energiklass G

Batteritid: EU-mätning 81 tim, 1 min

Medföljande laddare Nej

Maximal snabbladdning 45 W, 108 %

Batteriets livslängd, laddcykler 1200, 120 %

Hållbarhet

Tålighet EU-klassning E

Reparerbarhet EU-klassning C

IP-klass IP68

Övrigt

FM-radio Nej

NFC Ja

Högtalare Quad-högtalare

Fingeravtrycksläsare I skärmen

Benchmark-tester

Antutu 10 2406439, 195 %

Geekbench 6: Single-core 2772, 178 %

Geekbench 6: Multi-core 8916, 190 %

Geekbench 6: GPU 19987, 241 %

3DMark Wild Life Stress Best 20143, 207 %

3DMark Wild Life Stress Lowest 11763, 167 %

Google Octane 68256, 146 %

Jetstream 2 296,987, 192 %

