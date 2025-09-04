Samsung Galaxy Tab S11 och Tab S11 Ultra släppta

Liksom för Tab S10-serien hoppar Samsung över en modell och det blir ingen Tab S11 Plus, utan de två modellerna är Tab S11 med 11-tumsskärm och Tab S11 Ultra med 14,6-tumsskärm. I bägge fallen rör det sig så klart om Amoled-skärmar med 120 Hz uppdateringsfrekvens vilket ger något av den bästa användarupplevelsen du kan få i en surfplatta.

Jämfört med Tab S10-serien har Tab S11 fått det nya chipsetet Mediatek Dimensity 9400+. Enligt våra mätningar är det något långsammare än Sanapdragon 8 Elite men snabbare än allt annat, inklusive Tab S10-serien förstås. Plattorna kommer med Android 16 och One UI 8 i surfplatteversion, där man bland annat förbättrat multitaskingen när du kör med flera appar på samma skärm. Dex-läget där du kör surfplattan i datorläge har också förbättrats och du kan nu bland annat koppla en mobitor till plattan för utökad arbetsyta.

Skärmen på bägge modellerna har en maximal ljusstyrka på 1000 nits, och ett high brightness-läge på 1000 nits. Batteriet är på 8400 mAh i den mindre Tab S11 och 11600 mAh i Tab S11 Ultra.

Tab S11 kommer med Wifi eller 5g-uppkoppling och 128 eller 256 GB lagring. Tab S11 Ultra har 256 till 1024 GB lagring. Priserna är som följer:

Galaxy Tab S11 WIFI (128GB) – 10 990 kronor

Galaxy Tab S11 5G (128GB) – 12 990 SEK kronor

Galaxy Tab S11 WIFI (256GB) – 11 990 SEK kronor

Galaxy Tab S11 5G (256GB) – 13 990 kronor

Galaxy Tab S11 Ultra WIFI (256GB) – 16 990 kronor

Galaxy Tab S11 Ultra 5G (256GB) – 18 990 kronor

Galaxy Tab S11 Ultra WIFI (512GB) – 18 990 kronor

Galaxy Tab S11 Ultra 5G (512GB) – 20 490 kronor

Galaxy Tab S11 Ultra WIFI (1TB) – 22 490 kronor

Galaxy Tab S11 Ultra 5G (1TB) – 24 490 kronor

Galaxy Tab S11 5G (128GB) - Enterprise – 13 190 kronor